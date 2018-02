Bocholt - De oudste Bocholternaar Alfhonsus Peters, 102 jaar, is in familiekring overleden. In oktober 2017 vierde Alfhonsus nog zijn 102de verjaardag met de ganse familie en ontving hij nog gelukwensen van burgemeester en schepenen. Alfhonsus was erg positief ingesteld werkte tot vorig jaar nog in zijn tuintje. Hij woonde in bij zijn dochter, net voor de grensovergang in Lozen en had twee wereldoorlogen meegemaakt. Oorspronkelijk was hij uit Nederland afkomstig.