Sint Tienusverkskes gewassen voor 1040 euro

Meeuwen-Gruitrode - Sint-Antonius Abt en in de volksmond “Toontje met zijn zwijntje” zag zondagmiddag in ’t Heem dat er weer goed werd geboden voor het goede doel. “De laatste keer in Mieve, volgend jaar is het te doen in Oudsbergen”, kreeg oproeper Quiri het volk op zijn hand.

Maar Mieve blijft Mieve, dus werd er weer stevig geboden. Thijs kocht een dwerggeitje voor 52 euro, een wissen mand kost dan weer 60 euro. En de haan, die kraaide van plezier. De laatste Kruupuut en Hiekies werden afgeklopt op 50 euro. Het keramieken verkske van Jef van Reinke vult de collectie van Marina aan, voor amper 390 euro. En de echte verkeskop werd door JH De Mans binnengehaald en dat kostte het jeugdhuis 650 euro. “Nu nog kooklessen volgen om echte heikies te maken,” lachen Jo Verheyen en Rob Haex.

