Meeuwen-Gruitrode - Zondag organiseert de heemkring, met steun van landelijke gilde, Rode kruis en ziekenzorg de 36ste editie van de Sint-Antoniusviering. Na de misviering, in het dialect, in de parochiekerk van Meeuwen om 9.30 uur start in 't Heem in Meeuwen iets na 10 uur de traditionele verkoop per opbod van varkenskoppen en andere vleeswaren, levend pluimvee, gebak en ook wissen manden. De opbrengst gaat naar een goed doel en de inkom is gratis.