Bocholt - In het boek “Mijn brieven van aan het front” vertelt Hendrik Simons via Jaak Goyens zijn gevaarlijk bestaan op de voorposten in WO I. Hij sneuvelde door een kogel in zijn hoofd op 13 juni 1918 met de vrede in het vooruitzicht. De familie Goyens uit Stramproy, in Nederlands Limburg fungeerde als correspondentieadres voor deze briefwisseling.

Sergeant Hendrik Simons trok aan het begin van de grote oorlog samen met andere Limburgers van het Limburgs elfde linie regiment naar Luik om via Brabant en Antwerpen tot achter de IJzer te geraken. Van daaruit kon hij niet meer rechtstreeks naar huis schrijven en maakte hij gebruik van een correspondentieadres in Stramproy (Nederland) bij de Familie Goyens. Hij beleefde actief bijna de ganse oorlog tot hij in juni 1918 getroffen werd door een kogel in zijn hoofd. Aan de hand van zijn brieven vertelde hij over het oorlogsverloop.

De strijd rond Diest, Dendermonde en vooral Diksmuide, het leven in de loopgrachten en ook het spirituele kreeg veel aandacht want hij wilde na de oorlog priester worden. Hij verlangde ernaar om zijn kleine broers en zussen die hij jaren lang niet meer zag terug te zien. Hij mijmerde over zijn geboortedorp Tongerlo met zijn grijze toren en de paden tussen groen en vliet waar hij in zijn verbeelding de gekende gezichten zag mompelen en lachen.



Hij schreef vele brieven naar zijn ouders, naar zijn neef Henri Clijsters en naar de Familie Goyens en vooral naar de dochter Maria die zijn brieven beantwoordde. Verder zijn er brieven van zijn neef aan hem, van zijn vader en zijn tante nonneke uit Indië.

In zijn brieven vroeg hij met aandrang om deze te bewaren zodat hij ze na de oorlog kon gebruiken als documentatie. Hij smeekte ook om te schrijven, al is het een kaartje, vertel me hoe het is aan de andere kant van de draad, waait er nooit nog een woordje over. Het moet triest zijn voor mijne ouders zo niets meer van mij te horen.



Na de oorlog schreven enkele strijdmakkers een briefje naar zijn ouders om te delen in hun leed. Aan een soldaat, in vredestijd onderwijzer van Houthalen, had hij gevraagd om indien hij sneuvelde aan zijn ouders te zeggen dat hij altijd geleefd had gelijk zij hem hadden geleerd. Deze man hield woord en schreef een mooie brief naar die ouders. Het boek vergemakkelijkt het lezen van de honderd jaar oude brieven in moeilijke omstandigheden geschreven en bezorgd.

Donderdag 18 januari om 19u30 – Bibliotheek de Priool, Dorpsstraat 2 – Bocholt.