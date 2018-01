Driekoningen in Wijshagen

Meeuwen-Gruitrode - Driekoningen zingen is: verkleed als koning en met een lampion gaan zingen voor snoep, geld voor het goede doel of voor in de eigen spaarpot. KWB Wijshagen blaast het initiatief nieuw leven in. "Het is voor het plezier van het samen verkleden en het samen gezellig op pad zijn."

KWB Wijshagen trok vandaag met de Driekoningen de straat op en probeert zo de traditie van het zingen mee levend te houden. De kinderen genoten alvast van deze toer en kregen heel wat lekkers in hun mandjes gedropt.