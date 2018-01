Omleiding Weg naar Opoeteren

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Zaterdag 6 januari is de Weg naar Opoeteren afgesloten omwille van het eerste gezamelijke Nieuwjaarsevent van de fusiegemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek: "Oudsbergen viert nieuwjaar". Iedereen is van harte welkom op het nieuwjaarsevent "Oudsbergen viert nieuwjaar" om 19.00 u. aan de kasteelweide in Gruitrode.

Zaterdag 6 januari vanaf 12.00 u. tot zondag 7 januari 10.30 u. is de Weg naar Opoeteren vanaf het Phil Bosmansplein tot aan de Opstraat afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast geldt er vanaf zaterdag 6 januari - 12.00 u. tot zondag 7 januari - 10.30 u. in de Weg naar Opoeteren, vanaf de rotonde N771-N730-Ophovenstraat tot het Phil Bosmansplein een verbod voor alle verkeer, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, dit om de parkeerplaatsen op het Phil Bosmansplein te kunnen bereiken. De omleiding wordt in beide richtingen voorzien via de Opstraat en Taelstraat. Tijdens deze periode geldt er een parkeer- en stilstandverbod in deze straten. Er wordt verkeersignalisatie voorzien.