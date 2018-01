“Winkelen moet een belevenis zijn”

Bocholt - One + Only is een shop met coole gadgets en originele cadeaus. Daarnaast kunnen er dames en heren terecht voor een alles omvattende beauty behandeling. “Ons doel is simpel: de gepaste belevenis voor de cliënt creëren. En de leukste cadeaus en originele home ware, zoals de meest originele gadgets, eenmalig aanbieden”, zegt zaakvoerster Heidi Buwalda.

Winkelen moet weer een beleving worden. Dat heeft Heidi Buwalda perfect begrepen. Met haar nieuwe One + Only shop, op de hoek van de Dorpsstraat, zet ze volledig in op die nieuwe trend. Deze dame is mee met haar tijd.

“In onze grootsteden kan je vandaag al belevingswinkels ontdekken. Daar koppelt men het nuttige aan het aangename. Dat verrassende aspect spreekt de klant aan en willen we hier ook implementeren”, vertelt Heidi.

In Noord Limburg is deze trend nog heel nieuw. Heidi rekent dan ook op een divers publiek. “Dames, maar ook heren, willen op elk moment goed voor de dag komen. Die aanpak is onderdeel van ons totale aanbod. Er is een schoonheidsinstituut, met alle verzorgingstechnieken en twee verzorgingscabines waar je terecht kan voor body- en gelaatsverzorging. Want ook de heren willen vandaag er goed uitzien. Vooral de mannenlook maakt vandaag opgang.”

One+ Only biedt ook heel wat hebbedingentjes en andere accessoires aan. Dat gaat van juwelen en kleding tot unieke stoere meubeltjes uit een heuse meubellijn en opvallende en originele zitstoeltjes. “Van deze meubeltjes, zitbanken en andere interieurattributen hebben we slechts één stuk in aanbieding. Een bewuste keuze, zo blijft winkelen telkens weer boeiend en verrassend voor de klant”, besluit Heidi. De bezoeker kan tijdens het snuisteren ook genieten van een koffie of een ander drankje.

(rdr)

Dorpsstraat 77, Bocholt

Tel: 089 47 36 62 -