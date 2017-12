Werken Kettingbrugweg

Bocholt - Volgende week starten de werken aan de Kettingbrugweg in Kaulille. Vanaf het kruispunt in het centrum van Kaulille tot aan het kruispunt van de Kettingbrugweg met de Belgenbergstraat komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Gelijktijdig wordt de oude waterleiding vervangen. De betonbaan verdwijnt en er komt een wegdek in asfalt. De werken nemen vier maanden vin beslag



Tijdens de werken zal het zware verkeer vanuit het centrum van Kaulille via de Fabriekstraat en de Dorperheideweg naar de Kettingbrugweg rijden. In de Dorperheideweg is de maximum snelheid 30 km/u. Het verkeer moet de aangegeven omleiding volgen. Op de Kettingbrugweg worden snelheidsmeters geplaatst. De politie zal intensief controleren op snelheids- en tonnagebeperkingen. Het zware verkeer dat via Lozen en Weert naar Kaulille rijdt, wordt omgeleid via de Lozerheideweg en vervolgens via Hamont-Lo naar de KMO-zone.