Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Ook in de woonwijk "Nieuwe Kempen Oudsbergen" is een WhatsApp Buurtpreventie Groep actief. De groep wordt officieel ondersteund door de Gemeente Opglabbeek en Politie CARMA. Ook in Meeuwen-Gruitrode werd een 7de WhatsApp Buurtpreventienetwerk opgericht. De groep is opgericht voor de Weg naar Opitter. Buurten die een eigen WhatsApp preventie groep willen opstarten kunnen contact opnemen met de gemeente en politie Carma.