Meeuwen-Gruitrode - Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze samen aanvragen via het Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 januari zal er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis. Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website www.omgevingsloket.be. Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Meeuwen-Gruitrode na afspraak of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.