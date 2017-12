Geen vuurwerk met nieuwjaar

Bocholt - Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente is op het Lozerplein in Lozen geen vuurwerk voorzien. Er zijn wel andere vervangende animatie 's gepland.

Schepen Jan Verjans is tevreden met de beslissing. "Op het vlak van dierenwelzijn geven we een belangrijk signaal aan onze bevolking. En dat gebeurt op vraag van raadslid en dierenarts Sylvia Dries en mezelf, zo willen we vuurwerk zoveel mogelijk bannen. Dit vuurwerk veroorzaakt lawaai, stress en elk jaar zijn er dieren die uit schrik weglopen", zegt Verjans. Bijkomende reden naast dierenwelzijn is de strengere regelgeving en de daar aan verbonden veiligheidsvoorschriften. De traditionele Nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, met gratis drankjes en hapjes, gaat door op 7 januari van 15 tot 17u30 in Lozen centrum. (RDr)