Opglabbeek - Get Styled staat voor een moderne haarsnit en make-up. “We bieden een totaalpakket aan. Nagellak en make-up kunnen elke kleding- of beautylook net dat tikkeltje extra geven. Natuurlijk koppelen wij dit alles aan een goed ogend modern kapsel”, vertelt initiatiefneemster Christine Aerden.

De zeven handelspanden in het nieuwbouwproject residentie Hendricus in het centrum van Opglabbeek, zijn met de recente opening van de winkel Get Styled: Hair, Beauty en Barber, helemaal ingevuld. Het idee en concept komen van kapster Christine Aerden. “Ik ben pas gepensioneerd en toch wil ik nog graag actief blijven, dus zocht ik een nieuwe uitdagingen en vond ik hiervoor steun bij collega-kapper Philip en goede vriendin Yvonne. Samen bouwen we de nieuwe zaak op. Ons team bestaat uit vier kapsters, er is iemand die zorgt voor de make-up en er is ook een herenkapper beschikbaar. Verder leiden we nog een kapper in leercontract op”, opent Christine.

Het team van Get Styled wil de klant graag een totaalpakket aanbieden. “En daar is vraag naar, ook in Opglabbeek. De dames en heren worden elk in een apart kapsalon verwend. Voor de make-up en de nagels zijn er aparte tafels. We hebben plaats voor twaalf dames en voor twee heren”, gaat Christine verder.

De klant kan desgevraagd ook op een hoofdhuidcheck en een haardiagnose rekenen. “We werken hier op basis van technieken van La Biosthetique. Afspraken kunnen via onze online agenda gemaakt worden. Zo hoeft niemand lang op zijn verwenbeurt te wachten”, besluit Christine.

(rdr)