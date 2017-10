Wandelvrienden verzamelen 7.050 euro voor hartstichting

Meeuwen-Gruitrode - De wandelvrienden uit Limburg, het Antwerpse en Brabant zamelden samen met de scouts Leopoldsburg en KSA Roy meer dan 7.050 euro in.

Dat deden ze met een wafelverkoop waarbij ze 2.098 pakken verkochten en een sponsortocht. “We rekenden op zo’n 3.000 euro. Het bedrag dat we nu bij elkaar gesprokkeld hebben is meer dan het dubbele van vorig jaar”, vertelt Mie Jacquemijn. “De opbrengst gaat integraal naar nationale hartstichting. Het is geld voor onderzoek in kindercardiologie en voor het sportkamp voor kinderen met een hartafwijking.”

Ingrid Van Moere en Karel Verhezen zijn aangenaam verrast. “Met het bedrag bekostigen we het vijftiende sportkamp voor een 30-tal kinderen met een hartafwijking. Om hun moreel op te krikken en ook om de ouders een hart onder de riem te steken”, klinkt het.

rdr