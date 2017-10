Platina voor Toke en Jaak

Bocholt - Het gehucht De Hees vierde zopas Jaak Braeken (96) en Toke Walraven (89) voor hun platina bruiloft.

Zeventig jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Hubert, met de roepnaam Jaak, werd tijdens WOII weggevoerd naar Duitsland en belandde in het concentratiekamp Buchenwald. Na de oorlog leerde hij zijn Toke kennen en in 1947 trouwden ze. Jaak was onder meer ploegbaas bij PRB (Kaulille) terwijl Thoke in de textiel in Weert werkte. Eens getrouwd had ze de handen vol met het huishouden. De 5 kinderen, 7 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, de familie en veel vrienden zakten af naar het brouwerijmuseum om hen te feliciteren. "Elkaar goed verstaan, in goede en minder goede tijden, dan kom je heel ver", vertelt Toke. Burgemeester Van Baelen bracht de koninklijke wensen over en overhandigde het platina paar een kunstwerkje van Paula Jordens en Jos Luys. (rdr)