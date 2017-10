Werken tegen vereenzaming

Opglabbeek - Tijdens de Week van Verbondenheid werd ook de langste eettafel georganiseerd in dienstencentrum Troempeelke.

In Opglabbeek werken ze een heel jaar aan meer verbondenheid en samenhorigheid. "In ons dienstencentrum kiezen we voor écht menselijk contact in de strijd tegen vereenzaming. We sensibiliseren burgers en verenigingen om deel te nemen aan activiteiten waarbij mensen samenkomen”, vertelt Marjon Quax. De wekelijkse eetdag en ook de gezellige woonkamer in Troempeelke lokken heel wat bezoekers. “We tellen heel wat regelematige bezoekers, maar deze langste eettafel zorgt voor iets meer bekendheid aan dit initiatief. Iedereen is welkom voor een gezellige babbel of kan genieten van onze lekkere maaltijden”, besluit Quax.

Info: tel- 089-810142