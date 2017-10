Melding nieuwe ongekende stortplaatsen

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - De oproep om oude en nog onbekende stortplaatsen te melden bij de milieudienst heeft geresulteerd in zes nieuwe meldingen. Een melding gebeurde in Opglabbeek, in Meeuwen-Gruitrode kwamen er vijf meldingen binnen. “De exacte locaties worden niet bekend gemaakt. De melders is discretie beloofd. OVAM zal het nodige doen”, zegt schepen van milieu, Koen Geusens.



Fusiegemeente Oudsbergen inventariseert op vraag van Ovom oude gekende en niet gekende stortplaatsen. Alles gebeurt in het kader van een pilootproject voor Vlaanderen omtrent aanpak van oude stortplaatsen. Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek wilden beter zicht krijgen op de ongekende stortplaatsen en riep daarbij de hulp in van oudere inwoners. “In Opglabbeek zijn er een aantal gekende stortplaatsen. En kwam er slechts één melding binnen. Het gaat over percelen in de buurt van de vroegere vliegveldsite Y-32 Ophoven. Het vermoeden bestaat dat het daar gaat over historisch afval van o.a. het vroegere oorlogsvliegveld uit wereldoorlog 2”, vertelt de Opglabbeekse schepen van milieu, Anneleen Beckers (CD&V).

Deze melding is ook toegekomen bij Meeuwen- Gruitrode. “Tot op heden hebben we nog vijf meldingen binnen gekregen, drie uit Ellikom en twee uit Gruitrode. De exacte locaties zien we liever niet in de media komen. De melders is discretie beloofd en een melding wil nog niet zeggen dat er ook een stort is”, bevestigt de Meeuwen-Gruitrodense schepen van milieu, Koen Geusens.

De informatie in ondertussen aan OVAM overgemaakt. OVAM zal de locaties later onderzoeken, inventarisatiestudie en een uitgebreid historisch onderzoek uitvoeren.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg