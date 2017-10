Theatermonoloog “Verbeter de wereld” uitgesteld

Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Opglabbeek - De theatertournee “Verbeter de wereld”, waarin Gène Bervoets in de huid van Phil Bosmans kruipt, gaat dit najaar niet door wegens ziekte. Er werd besloten om het theaterstuk met een jaar uit te stellen.

Het spijt Gène Bervoets verschrikkelijk en met pijn in het hart moet hij voor deze bijzondere productie forfait geven: "Wegens oververmoeidheid en ziekte heb ik de moeilijke beslissing genomen om “Verbeter de wereld” niet te spelen.”

Kurt Plessers, schepen van cultuur: “De voorstelling wordt met een jaar uitgesteld naar het najaar van 2018. Wie al tickets had gekocht voor de voorstelling in het Cultuurpunt, neemt hiervoor best contact met Cultuurpunt. Het boek “Verbeter de wereld” van de hand van Rick de Leeuw en Rombout Nijssen is intussen wél verschenen en is tot het einde van dit jaar nog verkrijgbaar aan de speciale actieprijs van 22 euro (ipv 25 euro) aan de balies van de bibliotheek in Meeuwen-Gruitrode en Cultuurpunt.”

Meer info tel. 089 85 59 46 of tickets@meeuwen-gruitrode.be