30 Assistentiewoningen voor Kaulille

Bocholt - Vzw De Voorzienigheid start met de bouw van 30 assistentiewoningen in Kaulille. Hiermee is de eerste fase van een woon- en zorgproject achter de kerk een feit. Het woon- en zorgproject komt op hoek van de Jasperslaan en Boschelweg. “Een investering van 5 miljoen euro”, zegt Marc Voets, directeur van De Voorzienigheid.

Het woon- en zorgproject komt er in overleg met en in samenwerking tussen het gemeentebestuur, de kerkfabriek van Kaulille, WZC De voorzienigheid en de vzw parochiale werken Kaulille. De gemeente voorziet in haar meerjarenplanning financiële ondersteuning. “De 30 assistentiewoningen zijn instap klaar midden 2019, ze worden deels verhuurd en deels verkocht. Het worden aangepaste woningen met een oppervlakte van 65 tot 75 m². De Kauliller senioren, gehandicapte of mensen met een beperking krijgt de voorkeur en kan zo in eigen dorp blijven wonen”, gaat Voets verder.

Net achter de kerk, het gebied tussen Kaulillerdorp, Jasperslaan en Bosschelweg wordt de komende jaren gefaseerd geïnvesteerd in de uitbouw van deze woon- en zorgzone. “Er is in eerste fase gekozen voor een kleinschalig sociaal, woon- en zorgproject met een dienstencentrum. Later wordt dit een volwaardige campus op maat van Kaulille”, weet Marc Voets.

Kaulille krijgt naast de assistentiewoningen ook een dienstencentrum. “Dat brengen we onder in de geklasseerde pastorij, na restauratie”, aldus Voets. De initiatiefnemers kiezen in een volgende fase voor diverse woontypes, waar ook gehandicapten en mensen met een beperking terecht kunnen. De gemeente, de kerkfabriek en de parochiale werken Kaulille maken graag gebruik van de expertise van De Voorzienigheid. “Vzw Woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid is in de regio bekend om zijn vooruitstrevende aanpak inzake begeleiding. Hiermee is een uitstekende zorgverlening gegarandeerd“, aldus het bestuur van de kerkfabriek.

De eerste mogelijkheid om de nieuwe ontmoetingsruimte, voor het Kauliller verenigingsleven, in het bouwproject te integreren is afgevoerd. De Kauliller verenigingen zullen dus op termijn van deze site verhuizen. De kapelanij is al gesloopt, binnenkort volgt ook de parochiezaal. De verenigingen verhuizen naar de nieuwbouw aan de GC De Kroon. “De gemeente bouwt daar nieuwe verenigingslokalen in de oude bieb en aan GC De Kroon”, besluit de vzw parochiale werken.