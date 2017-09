Fietsers geen voorrang meer op rotonde Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode - De grootste verandering op de nieuwe rotonde in Gruitrode is voor de fietsers. “Door heraanleg hebben zij geen voorrang meer. Er komt aangepaste signalisatie en de scholieren krijgen verkeerslessen zodat ze de rotonde veiliger gaan gebruiken”, zegt Marco Goossens, schepen van openbare werken.

De nieuwe situatie langs de Weg naar Opoeteren (N771) in Gruitrode en aan de rotonde vragen aanpassingen. Voorheen lag het fietspad vast tegen de rotonde. “Nu is er een vrijliggend fietspad waardoor fietsers en auto’s gescheiden worden en de kans op dodehoekongevallen met vrachtwagens kleiner is”, zegt schepen Marco Goossens. De oversteekplaats krijgt een wit fietslogo en een onderbroken verbindingsmarkering naar de overkant. Daarnaast komt er aan de binnenkant van het kruispunt over de hele breedte van de rijbaan een onderbroken markering. In combinatie met het zebrapad, dat aan de buitenzijde van de fietsoversteekplaats ligt, wordt een gang gevormd tussen het zebrapad en de verbindingsmarkering. “De nieuwe oversteekplaatsen komen op de vier armen van de rotonde. Daarnaast komen er op Breekiezel, Weg naar Opoeteren en Weg naar As zebrapaden. In de Ophovenstraat, waar zone 30 geldt, komt geen zebrapad. De markeringen van de rotonde staan ingepland. Bij tweerichtingsfietspaden wordt het fietslogo in beide rijrichtingen aangebracht. Tot slot krijgen de leerlingen van de basisschool bijkomende verkeerslessen en een plaatsbezoek", besluit Goossens.

(RDr)