Opglabbeek - Rimo Limburg garandeert via het project 'depot Margo' dat Opglabbeek, via Sint-Vincentius 'de Druppel' een afgesproken hoeveelheid groenten en fruit kan afhalen. Daarnaast is er ook andere voeding, luiers, onderhoud- en verzorgingsproducten voorzien. Alles kadert in lokaal sociaal, milieu-, en duurzaamheidsbeleid voor de meest kwetsbare inwoners. De gemeentelijke bijdrage is 2.158 euro, 1.544 euro abonnementsbijdrage en 613 euro voor levering van groenten en fruit.