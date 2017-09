Open monument, Commanderij van Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Commanderij van Gruitrode werd geselecteerd voor het project “Dit zien wij” van de provincie Limburg. Het thema draait ook rond de Duitse glas negatieven uit 1914-1918. Alle 44 Limburgse gemeenten selecteerden één foto van Limburgs bouwkundig erfgoed uit de periode rond WO I.Centraal staat de vraag: wat blijft er vandaag over van deze gebouwen en welke veranderingen hebben zij tot vandaag ondergaan? Ontdek het op 10 september.

Bezoek de Commanderij

Gidsen vertellen je meer over de bewogen geschiedenis van het kasteel van de Groote Oorlog tot vandaag. Gratis rondleidingen om 14, 15 en 16u. Doorlopend is er de E X PO ‘De Commanderij van WOI tot nu’. Je krijgt ook inzicht op de toekomst van de Commanderij: masterplan ‘Det Weert Roy’.

Verder zijn er unieke foto’s van het front in de Westhoek van de hand van een officier uit Gruitrode. Restanten van de Duitse Orde uit de opgravingen uit de jaren ‘80 en het fotoproject ‘Dit zien wij’ van de provincie Limburg.

Gezellig terras met streekbier op de binnenkoer van het kasteel.

Toegankelijkheid

Door wegenwerken is de Commanderij enkel vlot te voet of per fiets te bereiken. Parkeren kan op het Phil Bosmansplein, bereikbaar via de omleiding langs de Groenstraat en de Royestraat (vanaf rotonde eerst richting Opglabbeek). Vanop het Phil Bosmansplein is de Commanderij vlot te voet bereikbaar.

De rondleidingen in het kasteel zijn o.w.v. de vele trappen helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens.