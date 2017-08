Opglabbeekse jongeren wandelen dodentocht voor goed doel

Opglabbeek / As - Op 11 augustus om 21u stipt klinkt het startschot van de Dodentocht in Bornem. Elf Limburgse twintigers staan samen gefocust aan de startlijn. Het ultieme doel? Samen 1000 kilometer afleggen in 24 uur. Deze inspanning staat opnieuw volledig in het teken van een goed doel. Dit jaar is dat de vzw Tout Bien – Okidoki.



"Hoe meer we wandelen, hoe meer centen we binnenhalen voor het goede doel. Maar om dit waar te maken hebben wij vooral jouw steun heel hard nodig. Hoe meer biedingen we binnenkrijgen van alle supporters, sympathisanten, familie en vrienden, hoe meer wij ervan kunnen verzilveren en schenken aan Tout Bien – Okidoki vzw", klinkt het.



Deze 11 wandelaars gaan de uitdaging aan en doen een poging om 1000 kilometer af te leggen in 24 uur: Bert Boonen, Opglabbeek, Kobe Janssen, Opglabbeek, Anouk Wirix, Dilsen-Stokkem, Kris Paulussen, Opglabbeek, Thomas Paesen, Opglabbeek, Amber Tournel, As, Dane Maenen, Opglabbeek, Elias Roex, Opglabbeek, Ruben Donné, Genk, Yves Koolen, Opglabbeek, Pieter Janssen, Opglabbeek



Ondersteunend team: Dries Govaers, Opglabbeek, Stijn Briers, Maasmechelen, Ann Hoogmartens, As, Sophie Mevissen, Kortessem en Lore Debruyn, Tessenderlo.

Steunen kan via: www.1000kilometer.org