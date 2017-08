Elf jarige trompettist Hendrik Poppe blaast Last Post in Passendale

Opglabbeek - Naar aanleiding van 100 jaar slag bij Passendale en de deportatie van alle Moorsledenaren naar Mechelen was er op 5 augustus een herdenking op Tyne Cote Cemetery in Passendale. De 11 jarige trompettist Hendrik Poppe uit Opglabbeek bracht er ‘solo’ met de Last Post en Te Velde een eresaluut aan alle gesneuvelden. “Vele honderden mensen hebben er een onvergetelijk moment beleefd dankzij onze jonge Limburgse trompettist. Iedereen was gecharmeerd”, vertelt Paul Snoeck.



De elfjarige knaap werd gevraagd door heemkring Moorslede en Heemkring Hombeek om de Last Post en Te Velde op "Tyne Cote begraafplaats" in Passendale te blazen. Die eer dankt hij aan buurman Paul Snoeck. “Tijdens de jaarlijkse oorlogsherdenking in Opglabbeek hoorde ik hoe onze jeugd op passende wijze de Last Post bracht. In navolging van de Britten, die hun jongeren betrekken bij de herdenkingen, heeft onze trompettist Hendrik dit vandaag uitmuntend en schitterend gedaan. De vereniging oud strijders met hun vlaggen en ook de Engelse vertegenwoordiging in Ieper waren erg onder indruk”, besluit heemkundige en gids, Paul Snoeck (83).