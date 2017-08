Fiets driedaagse Zilvermeeuw

Meeuwen-Gruitrode - Op 7, 8 en 9 augustus organiseert Wielertoeristenclub VZW De Zilvermeeuw i.s.m. de gemeente Meeuwen-Gruitrode haar 22ste fietsdriedaagse.

Vorig jaar telde men 1.662 inschrijvingen. Streefdoel voor deze editie is 2.000 deelnemers. Iedereen kan op zijn eigen tempo 30 km of 50 km fietsen langs volledig afgepijlde omlopen. Starten doe je in Café In the Mood, Weg naar Helchteren 59, Meeuwen telkens tussen 13u30 en 18u30. Deelname 2 euro, inclusief een verrassing bij elke tocht. De totale prijzenpot bedraagt meer dan 1.000 euro.

Kids tot 12 jaar betalen slechts 1 euro inschrijving.







Info: Luc Eerlingen

Voorzitter VZW De Zilvermeeuw

Tel. 0471-577.495