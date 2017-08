Festival Le Chemin de Fer du Bocq

Bocholt / Bree / Peer / Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Genk / As - Door de jaren is het stoomtreinfestival op “Le Chemin de Fer du Bocq“ uitgegroeid tot een niet te missen evenement in België, zowel voor gezinnen als voor treinliefhebbers. "Gedurende het weekend van 12, 13 en 14 augustus organiseert onze vereniging de dienst met stoom- en dieseltreinen op de spoorlijn in de Bocq vallei", vertelt Freddy Delarbre, een Bocholtse restaurateur en treinliefhebber.

Dit is een unieke kans om de collectie, die gewoonlijk opgesteld staat in het museum en ateliers, rijdend te zien. Elk jaar worden Belgische en buitenlandse verenigingen uitgenodigd met één van hun stoommachines om aan bezoekers voor te stellen.

"Dit jaar kunnen we rekenen op de aanwezigheid van twee stoomlocomotieven: de Austerity van het Stoomcentrum Maldegem en de Energie van de Luxemburgse vereniging AMTF en vele Belgische diesellocomotieven uit onze eigen collectie of van particuliere ondernemingen. Op een echt uitzonderlijk manier verwelkomen we ook Belgische spoorwegondernemingen, namelijk Lineas (ex B-Logistics) en DB-Cargo. Drie stammen rijtuigen uit 1935 laten je het pittoreske landschap van de lijn ontdekken", zegt Freddy.

Buiten de ritten, worden vele activiteiten georganiseerd in het station van Spontin: met werkende miniatuurstoomtreinen, een fototentoonstelling, simulatoren, een museum, Lego-spoorlijn, station van Spontin in miniatuur, een shop, snacks. In Dorinne-Durnal zie een miniatuur spoorlijn van ALAF, smalspoortrein, de stoomtrein van Rail Rebecq Rognon.

Kinderen jonger dan 4 jaar: gratis Kinderen tussen 4 en 12 jaar: 8 euro, Volwassenen: 15 euro. De prijs is inclusief vrije ritten voor een dag en toegang tot alle activiteiten.

Voor informatie of met vragen info@cfbocq.be, telefoon: 083/ 48 01 01 (antwoordapparaat), of GSM 0495/614 956.

Met de auto: Station Spontin (5530 Spontin). Met de NMBS-trein: Station Ciney (L162). Shuttle met een historische bus tussen Ciney en Braibant waar er aansluiting wordt verzekerd met de treinen van het festival.