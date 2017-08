The Untouchables houden jaarlijkse meeting

Meeuwen-Gruitrode - De jaarlijkse meeting van The Untouchables lokte zo’n 300 getunede wagens uit binnen- en buitenland naar de parking in de sportzone van Meeuwen.

Zowel nieuwe wagens als oldtimers waren aanwezig. De avondmeeting toonde alle merken, in alle maten en kleuren. “Laag tegen de grond of hoog op de wielen. De uitgebouwde wagens kunnen ook hun verlichting laten zien”, vertelt organisator Bartje Vermeulen. Van overal kwamen er fans afgezakt. “Heel wat wagens hebben een automatisch luchtvering. Bij het vertrek zet de wagen zich dan op rijhoogte. Er is dus geen probleem bij het nemen van drempels”, klinkt het. De groene VTEL HULK van Robin krijgt zijn laatste poetsbeurt. “Don’t touch my car ,dat is hier de regel”, zegt hij. “Kijken mag, maar aankomen, toch liever niet.”

rdr