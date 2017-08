Meeuwen-Gruitrode krijgt label Pleegzorggemeente

Meeuwen-Gruitrode - Ook Meeuwen-Gruitrode heeft het label "Pleegzorggemeente" ontvangen, samen met 35 andere Limburgse gemeenten.

Het doel van "Pleegzorggemeente" is om pleegzorg te promoten en het kindvriendelijk beleid van Meeuwen-Gruitrode in de verf te zetten. Dit door het organiseren en of promoten van een infoavond, een standje op belangrijke evenementen, het verspreiden van materialen zoals folders, affiches, placemats, en bierviltjes en andere. Verder verbindt men er zich toe minstens éénmaal per jaar te overleggen om eventuele nieuwe opportuniteiten te vinden voor het verwezenlijken van het gezamenlijke doel en een jaarkalender vast te leggen.