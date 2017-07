Boerenkoers trekt naar Lozen

Bocholt - Het Belgisch kampioenschap voor boeren en boerinnen trekt dit jaar naar Lozen. De organisatoren van dit volks evenement zijn Landelijke Gilde Lozen en Wielertoeristenclub De Sluistrappers.

Zij zijn in Lozen niet aan hun proefstuk toe. In het verleden werkten de Landelijke gilde en de Sluistrappers al schitterend samen: in 2006 toen Lozen het Limburgs Dorp in de kijker was en vorig jaar in een soort van generale repetitie voor de koers van 2017. De datum van de activiteit 'zondag 9 juli' is niet toevallig gekozen. Het is dan 'Kermisdag' in Lozen en naar aloude traditie hoort bij een kermis ook een koers, meer dan één zelfs. Naast de klassieke 'Boerenkoers' zijn er nog verschillende andere wedstrijden voor geoefende en minder geoefende fietsers. Nieuw dit jaar zijn zeker de wedstrijden voor steppers en ligfietsen.

Programma:

10.30uur – tijdrit ligfietsen :1 ronde

11.00 uur - Wedstrijd voor steppers

12.15 uur - Wedstrijd voor ligfietsen

13.30 uur - Wedstrijd voor leden Landelijk Gilden: dames, heren & 50-plussers

14.45 uur - Belgisch kampioenschap voor boeren en boerinnen

16.15 uur - Gentlemenkoers

17.45 uur - Dorpsrenners: dames, heren & 50-plussers

Locatie: afgesloten parcours op en rond de Hamonterweg, 3950 Bocholt-Lozen

Inschrijven kan via website: www.sluistrappers.be tot 02/07/2017 of tot 1 uur voor de wedstrijd mits geldig bewijs van landbouwer of lid Landelijke Gilden.