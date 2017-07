Meeuwen-Gruitrode - De gemeente organiseert een openbare verkoop van brandhout afkomstig van onderhoudswerken op openbare domeinen.



Marco Goossens, schepen van openbare werken: “De verkoop wordt georganiseerd door veilinghuis I&O Auctions. De start van de verkoop begint op dinsdag 27 juni 2017 en sluit op vrijdag 14 juli 2017."

Er is een kijkdag voorzien op de technische buitendienst op vrijdag 14 juli tussen 08.00 en 13.00 u. De gekochte loten kunnen opgehaald worden vanaf 24 juli tot 4 augustus tijdens de kantooruren van de technische buitendienst of na telefonische afspraak via tel. 011 79 23 86.

De verkoop kan gevolgd worden via www.io-auctions.com of bij de technische dienst via tel. 011 79 01 70.