Senioren zingen en dansen op openluchtfuif

Opglabbeek - Dit jaar vond de recreatieve dans- en zangnamiddag voor de bewoners van het Kimpenhof, senioren en hun familie plaats in het gemeentepark achter het gemeentehuis. De namiddag wordt jaarlijks georganiseerd door woonzorgcentrum Kimpenhof, de gemeente en de sportdienst.

“De witte zakdoeken zijn weer mooi gestreken”, vertellen Die Winkler Musikanten. Op hun speelse accordeonmuziek en met de gezongen Oostenrijkse smartlappen kregen ze met veel enthousiasme alle aanwezigen aan het meezingen. “Dit is onze openluchtfuif waar iedereen naar uitkijkt”, was er te horen bij de senioren. Rond vijf uur in de namiddag werd het publiek uitgenodigd voor het avondmaal. rdr