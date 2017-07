Smeltroute verbindt fusiegemeenten Oudsbergen

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - De landelijke gilden van Meeuwen, Gruitrode en Opglabbeek hebben niet gewacht tot januari 2019 om samen de nieuwe gemeente Oudsbergen op de smaakkaart te zetten.

De drie gildes stippelden de Smeltroute uit, een fietstocht van 25 kilometer. De 160 fietsers deden zo de mooiste plekjes van de fusiegemeente aan. Zo kon je via de Kolisbergen, de Donderslag en de Geuzenbaan naar Gruitrode. In de kampplaats Opglabbeekse Kimpenhof, bij de KSA lokalen en in de Kolisbergen konden de bezoekers proeven van de heerlijke streekgerechten. “We vonden dit een geschikte gelegenheid om over de gemeentegrenzen heen samen te werken. Het was een geslaagd traject dat zeker nog een vervolg kent”, is te horen bij Henri, Rudi en Rob, voorzitters van de drie landelijke gilden.