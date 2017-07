N-VA fractieleider Driesen overleden

Bocholt - Fractieleider Jos Driesen van oppositiepartij N-VA is maandag na een slepende ziekte overleden. Sinds begin 2013 maakte Jos Driesen deel uit van de gemeenteraad en zetelde hij in de provincieraad.

Driesen was eerder politiek actief in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, voor Gemeentebelangen en voor BK 2000. Driesen was directeur aan de middelbare school H. Hart in Bree, in de periode 2003-2011. Als gedreven leraar en directeur werden Driesen en zijn lerarenteam in 2009 nog genomineerd voor de titel "De Leraar van het Jaar". Een symbolische actie waarbij alle leraren in Vlaanderen een pluim krijgen van hun leerlingen, de ouders en de collega's. Jos Driesen (65) werd geprezen voor zijn dossierkennis en integriteit. Er is een avondwake vrijdagavond om 19u in de Sint Laurentiuskerk in Bocholt.