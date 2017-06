Pralines uit Oudsbergen

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - In Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek is gisteren de fusie definitief goedgekeurd en is meteen het nieuwe logo voorgesteld. Dat feit werd nog eens extra in de kijker gezet in de vorm van een praline met het nieuwe logo, aangeboden door een plaatselijke chocolatier.

De volgende stap in de fusie is gisteren gezet. De inwoners mochten mee het logo bepalen en kregen de keuze uit drie voorstellen. Uiteindelijk viel de keuze voor het logo met de grote O in het midden van de naam Oudsbergen. 79 procent van de stemmers koos voor het logo dat de onderlinge verbondenheid aanduidt. In totaal brachten 735 inwoners hun stem uit. Het logo verwijst naar de rijke natuur en de onderlinge verbondenheid. De ontwikkeling van dit logo en de bijhorende huisstijl kosten 8.300 euro.

Dit beeldmerk is herkenbaar, het versterkt en markeert de fusiegedachte. Opmerkelijk, deze grote sierlijke ronde O is ook terug te vinden, wel het lichtjes anders geconcipieerd logo van Opglabbeek. Het logo van de nieuwe gemeente Oudsbergen is een ontwerp van Impuls Communicatie. Het logo wordt vanaf 1 januari 2019 toegepast in alle communicatie van Oudsbergen.