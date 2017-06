Wijding van rollators en boten en lekkere bakkenmouzevlaai

Bocholt - De laatste zondag van juni is Sint Kristoffel gastheer voor honderden vrachtwagens, auto’s, old-timers, mobilhomes, bussen, fietsen en motoren. In 2016 werden er bijna 1.500 voertuigen gewijd. Nieuw in 2017 is de wijding van boten en rollators. Bakker Jack presenteerde er zijn geprezen streekproduct: de bakkemouzevlaai. En of die gratis vlaai werd gesmaakt.

Voor wie gisteren niet naar de Sint Kristoffelbedevaart kon komen kan dat de komende dagen nog na de H. Mis van 8u ’s morgens op het kerkplein aan de St.-Laurentiuskerk. Van maandag tot en met woensdag worden er nog auto‘s gewijd, na de mis van 8u (maandag, dinsdag en woensdag).

Vandaag werden er rollators en scootmobils gezegend in Woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid gezegend. Daarna kwamen dan de bootjes in de passanten- en jachthaven van Bocholt aan de beurt.

