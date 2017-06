Lucia keert even terug naar Kaulille

Bocholt - Enkele jaren geleden organiseerden vrijwilligers "Gluren bij de buren" in Kaulille. Een van de onderwerpen die toen ter sprake kwamen was de inbraak in de kerk van Kaulille in 1783.

Naar aanleiding van het Bokkenrijdersjaar 2017 ontstond het idee om de geschiedenis en de betrokkenheid van Lucia Truyen bij de diefstal in de kerk en haar tragisch levensverhaal weer tot leven te brengen.Het is een initiatief van vrijwilligers en met volledige ondersteuning van de gemeente,de Kauliller Molenvrienden en de enthousiaste schrijvers.

Hartverscheurend onrecht,

Meer dan 200 jaar geleden werd een Lucia Truyen uit Kaulille onthoofd door de beul van Luik. Op een stukje heide langs de weg van Kaulille naar Kleine-Brogel voltrok de beul het oordeel dat uitgesproken werd door de schepenenbank van Pelt en bekrachtigd door het Hof van Vliermaal. Het leven Lucia, getekend door armoede, onrecht,drama en lijden kwam daar abrupt tot een einde.

Het verhaal zou een voetnoot zijn uit de lokale geschiedenis als het niet nauwkeurig onderzocht en beschreven was door historicus François Vangehuchten uit Tessenderlo. Wie het boek “De Bokkenrijders, Late heksenprocessen in Limburg” leest valt van de ene verrassing in de andere. Geen roversbenderomantiek maar staalharde klassenjustitie voor de armste onder de sukkelaars.

Na gruwelijke foltering bekende Lucia Truyen, de ongehuwde moeder uit Kaulille, haar misstappen. Feiten waarvoor je vandaag een taakstraf krijgt. Lucia werd in verband gebracht met godslasterende inbraak in de kerk van Kaulille en kreeg de doodstraf. De mensen die ze vernoemde werden gehangen,onthoofd of konden zich uit de voeten maken. Het verhaal geeft een inzicht in de lokale gemeenschap in Kaulille op het einde van de achttiende eeuw. Een kerkdiefstal die zes jaar eerder plaatsvond werd stilgehouden, de charismatische kapelaan de Bernard en een meedogenloze schepen Clerxks speelden een hoofdrol.

2017 is een Bokkerijdersjaar, een 35 tal gemeenten uit Belgisch en Nederlands Limburg kunnen de titel van “Bokkenrijdersgemeente” op hun gemeentelijk blazoen spelden, geen eretitel maar een herinnering aan het onrecht en een waarschuwing uit het verleden. Bocholt wil deze kans niet laten voorbijgaan, er is in een werkgroep van vrijwilligers die het project draagt. Er werd gekozen voor een uiteenzetting door het “Bokkenrijdersgenootschap” en een vertelavond rond de kerk van Kaulille waar het allemaal begon in de nacht na Sint-Jan 1783. Het dramatische verhaal dat er op volgde zou zorgen voor het einde van Nolleke van Geleen en zijn bende. Lucia Truyens zou dit niet meer zien gebeuren, zij was al onthoofd.

Vandaag 24 juni, in de nacht van Sint-Jan, geven diverse personages hun versie over Lucia Truyens op de plaats waar het meer dan 200 jaar geleden allemaal begon, achter de kerk van Kaulille.

De coördinatie van dit bijzonder openlucht en voordrachtspel gebeurt door de cultuurmedewerker, Brecht Leen. De grafische vormgeving is in handen van Bart Verlaak. De muzikale omlijsting is voor rekening van Ludo Beckers en Marijke Mertens.

Het optreden start vanavond om 19u30 door op het plein tussen de oude pastorie en de kerk van Kaulille. Toegang is gratis.