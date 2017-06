Gezondheidswandelaar Jef stapt het nog niet af

Opglabbeek - Jef Janssen stond mee aan de wieg van de Opglabbeekse gezondheidswandelingen. Na 15 jaar vrijwillige inzet werd hij door de vrienden, wandelaars en zijn familie gevierd. En zijn 80ste verjaardag was een schitterende gelegenheid om een feestje te bouwen .

Als oud leerkracht lichamelijke opvoeding wilde Jef Janssen actief blijven. “15 jaar geleden lanceerde de gemeente de gezondheidswandelingen en die ochtendwandeltochten zag ik wel zitten”, vertelt de 80 jarige Jef Janssen “Iedereen wandelt bij ons aan zijn eigen tempo en de wandelroutes veranderen om de 10 weken. Halfweg draaien we terug en zo pikken we de anderen, de wandelaars wat achter geraakt zijn, weer op. Zo komen we samen terug aan het vertrekpunt, Den Ichter.” De voorlopers en de achterblijvers vonden, samen met de 8 kinderen, dat Jef een dikke proficiat verdiende. “Voor zijn 80ste verjaardag en om er 15 jaar elke weekdag om 9u30 aan Den Ichter voor ons te staan”, klinkt het. En Jef blijft nog even doorgaan. “Ik stap het nog niet af”, lacht Jef. Wie wil meewandelen kan dat elke weekdag om 9u30. Vertrek is aan Den Ichter.