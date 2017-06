COMMAN 3, de nieuwe Oudbergse Tripel

Meeuwen-Gruitrode - In Meeuwen werd dit weekend het nieuwe bier 'COMMAN 3’ gelanceerd. Een nieuw biertje van de brouwers van het enige en echte Mievers Beer. Een unieke tripel met maar liefst 9 procent alcohol en hergisting op fles. “Een stevig Oudsbergs licht amberkleurig biertje met een bittere nasmaak. Een tripel die goed door drinkt”, weet Hans Gielen, van Mievers Beer. Burgemeester Lode Ceyssens mocht als eerste de Oudsbergse tripel consumeren

Het idee van dit bier is een jaar geleden ontstaan. De gemeentefusie bracht alles in een stroomversnelling. “ ‘COMMAN 3’, een stevige oudsbergse Tripel van 9% naar eigen recept, is gelinkt aan de 15de eeuwse landcommanderij in Gruitrode. De Tripel wordt in beperkte oplages op artisanale wijze gebrouwen in de microbrouwerij ‘Den Toeteleir’ in Hoeselt”, vertelt Hans Gielen.

De brouwers zijn trots dat ze hun twee unieke bieren en Oudsbergen op de kaart mogen zetten. “Je proeft en ruikt onmiddellijk de frisheid van deze Tripel. Een biertje dat zeer goed doordrinkt. Die frisheid komt terug bij het drinken, wel met een bittere na dronk”, gaat brouwmeester Dries verder.

De Mieverse Bok is ook in een nieuw jasje gestoken. “De droom blijft een eigen brouwerij in Oudsbergen. Elke Tripel of een Mievers beer dat geconsumeerd wordt draagt bij aan onze droom”, besluit Hans.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg