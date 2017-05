Duinengordel en Center Parcs Erperheide werken samen

Meeuwen-Gruitrode / Peer / Opglabbeek - Wie Limburg en vakantie zegt, denkt spontaan aan natuur, fiets- en wandelroutes. Dan zijn Erperheide en Duinengordel een topbestemming. Het vakantiepark Erperheide en het natuurgebied Duinengordel versterken dit profiel van groene regio en starten met een bijzondere samenwerking om de vakantiebeleving naar een hoger niveau te tillen. Nadat Vossemeren in Lommel met Bosland een alliantie aanging, gebeurt dit nu ook met Duinengordel en Erperheide.

Het vakantiepark Erperheide in Peer ontvangt jaarlijks honderdduizenden gezinnen met kinderen, volwassenen en senioren die er komen genieten van de rust en een kwalitatieve vakantie. Ten zuiden van Erperheide ligt Duinengordel, goed voor 3000 ha topnatuur. Erperheide trekt al van bij het ontstaan de kaart van natuur. De cottages zijn ingeplant in het groen, wat garant staat voor een aangename, ontspannen vakantiebeleving. Het is een plek waar mens en natuur elkaar vinden en leren waarderen. Al wandelend door het park, genieten je van talrijke bomen en planten. Om deze natuurbeleving extra kracht bij te zetten, worden bezoekers geprikkeld om ook de buurt te ontdekken. Daarom werd er bij de entree van Erperheide een belevingselement Duinengordel gerealiseerd. Het bestaat uit een mini-duinenlandschap waar je kan doorheen stappen. Dit element levert een win-winsituatie op met de bezoekers als ‘winnaar’: Center Parcs wordt verbonden met topnatuur buiten het park en Duinengordel trekt extra bezoekers aan.

Belevingselement Duinengordel

Duinengordel strekt zich uit van Meeuwen-Gruitrode over Opglabbeek en Maaseik tot in Bree. Karakteristiek voor het gebied zijn de duinenlandschappen die verscholen liggen in de bossen van het unieke natuurgebied. Eén van de aantrekkelijkste plekken in Duinengordel is de Oudsberg, met ruim 85 meter de hoogste landduin van het land. Het is een pittige klim naar de top, maar eens boven is het genieten: het uitzicht over de omgeving, kinderen die er ravotten en spelen in het zand, dé plek voor een heerlijke picknick.

Het belevingselement gunt bezoekers een glimp op dit bijzondere landduinenlandschap en prikkelt om het te komen ontdekken. Duinengordel bezoeken kan op eigen houtje of onder begeleiding tijdens één van de vele Duinengordelexpedities*. Deze expedities worden vanaf juni opgenomen in het activiteitenaanbod van Erperheide. Tijdens deze expedities staat een gids garant voor een avontuurlijke tocht. Het volledige aanbod en gedetailleerde info krijgen bezoekers aan de receptie van het park.

Gasten van Erperheide kunnen Duinengordel met de fiets bereiken via het fietsroutenetwerk. Met de wagen bereik je 1 van de 5 Duinengordel-onthaallocaties in 20 minuten.

* Expedities die in het activiteitenaanbod van Center Parcs worden opgenomen zijn: de Ontdekkingsexpeditie, de Expeditie Geocaching, beide voor kinderen. Voorts de Duinenwandeling en de Expeditie Eet het landschap, voor volwassenen of het hele gezin. Tot slot is er de Bierexpeditie, als ideaal uitje voor volwassenen.

Meer details over dit aanbod: www.duinengordel.be