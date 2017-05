Trofee voor de Langste Erehaag is van Bocholt

Bocholt - Tijdens de slotmanifestatie van Kom op tegen kanker werd zondagavond de prijs voor de langste erehaag uitgereikt. Het volle wiel ging naar Bocholt. Met 2832 inwoners waren ze er in Bocholt in geslaagd om de langste erehaag te vormen. “Het kleine Bocholt steekt grotere steden als Ninove, Ingelmunster en Bornem de loef af. Wij zijn heel erg fier op de prestatie van onze inwoners”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen. Ninove werd tweede met 2700 mensen.

Sinds 2012 houden de vier middagsteden een competitie om de langste erehaag. De burgemeesters gaan de uitdaging aan om in hun stad een zo lang mogelijke mensenketting te vormen. De gerechtsdeurwaarder stelde vast dat de erehaag in Bocholt de langste was. Iedere toeschouwer kreeg een fietsbel om de renners met de nodige luister te onthalen. Voor de fietsers, de eigenlijke helden van het hemelvaartweekend, telkens een kippenvelmoment. “Onze speelse en animerende streetparade maakte indruk bij de organisatoren. Dit was nooit gezien”, gaat Van Baelen verder.

Bocholt kreeg veel lof voor het warme ontvangst en de goede organisatie van deze KOTK-manifestatie. Gewoon fantastisch voor een gemeente met 13 000 inwoners. “Met dank aan de 360 vrijwilligers en 70 verenigingen die zich hebben ingezet voor het goede doel”, zeggen schepenen Jan Schrijvers en Marc Vanherk.

De Trofee van de Langste Erehaag bestaat sinds 2012; de voorbije winnaars waren Brasschaat (890 toeschouwers), Bilzen (2294), Landen (2440), Vorselaar (2286) en Torhout (3465).

Onder de duizenden wielertoeristen ook Limburgse teams, waarvan drie Bocholtse. Het team ‘We gaan er voor’, nam voor de vierde keer deel. ‘Bocholt Verroet’ en de ‘Sluistrappers’ zijn even ambitieus om deze fietsmarathon succesvol af te sluiten. Nieuw zijn De lotgenoten, die fietsen niet mee maar organiseerden een babbelbox. “Een nieuw initiatief binnen de KotK-organisatie waarmee we de kankerpatiënt een luisterend oor aanbieden. En ook dat werd een groot succes”, zegt initiatiefneemster Mia Croonen.

De gemeente voorziet ook nog een groots dankmoment. “Een feest waar voor we alle vrijwilligers en verenigingen zullen uitnodigen. De kameraadschap en het Bocholter enthousiasme en het warm onthaal heeft indruk gemaakt bij de Kom op tegen Kanker organisatie. Dat volle wiel is dan ook voor deze vrijwilligers”, besluit Stijn Van Baelen.

RDr