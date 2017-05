Damburg ontvangt Kom op tegen kankerpeloton

Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - Bocholt is morgen middagstad voor de fietseditie 2017 van Kom op tegen kanker. De vlaggen hangen al uit. Het centrum kreeg een laatste poetsbeurt en in de Brogelerweg werden dinsdag de laatste meters nieuw asfalt aangelegd. “Bocholt is klaar om het peloton van zo een 850 fietsers en de vele duizenden Limburgse bezoekers warm te ontvangen”, zegt coördinator René Schetz.

Het ziet ernaar uit dat ze dit hemelvaartweekend in Bocholt kunnen rekenen op schitterend weer. Bocholt kan goed weer best gebruiken want ze verwachten enkele duizenden KOTK-sympathisanten. Een van de zeven Kom op tegen kanker pelotons doet immers vrijdagmiddag Bocholt aan. “Iedere Limburger is welkom om samen met Bocholt deze indrukwekkende KOTK-fietscarvaan te ontvangen”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen. Hij stelt dat Bocholt de geknipte middagstad is om de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.



Met het aangekondigde schitterende weer biedt de KOTK-organisatie een gratis zonnecrème aan. Als fietser, vrijwilliger en supporter kan je een speciale button laten maken en steun je KOTK. “Vrijdagmiddag vanaf 10u30 is iedereen welkom op de Damburg. Tussen 11 uur en 12 uur vormen we de langste erehaag voor het KOTK-peloton dat Bocholt binnenrijdt. Op die route vanaf de kerk tot in de sportzone is er animatie voorzien. Met veel muziek, schitterende acts en een optocht van diverse Bocholter animatoren.”



De opbouw van het grote evenementendorp gebeurde de voorbije dagen in de sportzone, aan de Damburg. “Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Met de hulp van 360 vrijwilligers en 35 verengingen is het ons perfect gelukt”, zegt René Schetz. Vrijdagnamiddag is er in het evenementendorp muziek met Sam Goris en de Romeo ’s. Aangevuld met plaatselijk muzikaal talent met Nanz, Boer Martijn en Philip en Evenline. Daarnaast is er animatie en ontspanning.

Wat zeker ook niet te missen is. “Onze vers gebakken Bocholter vlaai en de echte boogse kook, Bocholter kaas en natuurlijk ons eigen Bocholter bier”, besluit René Schetz.