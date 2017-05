Oudste inwoner, Anna Opdeweegh, overleden

Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen-Gruitrode neemt vandaag afscheid van haar oudste inwoner: Anna Opdeweegh. De dame overleed op 99-jarige leeftijd. Op 27 mei zou Anna 100 jaar worden.

Oud worden zit in de familie. Enkele jaren geleden haalde Anna ’s zuster Alda nog de kaap van 100 jaar. Anna Opdeweehg is na een ziekte zachtjes ingeslapen. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring, met familie en buren. De oudste inwoner van Meeuwen-Gruitrode is nu Hedwig Boos, geboren in 1919. Hedwig Boos is de weduwe van wijlen dokter Jaenen. (RDr)