Meeuwen-Gruitrode - Ook in Meeuwen-Gruitrode is er gestart met de preventieve behandeling van de eikenprocessierups. In eerste instantie zullen de eiken op het openbare domein preventief behandeld worden. Enkel indien de omstandigheden het toelaten, worden de eiken op private domeinen behandeld.

Marco Goossens, schepen van openbare werken: “De eikenprocessierupsen kunnen enkel preventief behandeld worden tijdens het einde van het tweede en het vroege derde larvale stadium. De ideale sproeiomstandigheden zijn droog weer en weinig wind. Zolang de ontwikkeling van de rupsen en het weer het toelaten, zal de preventieve behandeling verder gezet worden. Omdat de rupsen nog geen brandhaartjes hebben, is er momenteel nog geen hinder. De hinder treedt pas op bij het einde van het derde larvale stadium.”

De eiken worden besproeid met Foray 48B, het enige toegelaten sproeiproduct. Marco Goossens, schepen van openbare werken: “Er zal volgens een prioriteitenlijst gesproeid worden. In eerste instantie worden de bomen in de buurt van druk bezochte plaatsen, openbare gebouwen en scholen behandeld. Daarna komen de bomen in de buurt van woningen, ongeacht of deze op openbaar of privé staan aan de beurt. Indien de omstandigheden, zoals het weer en de ontwikkeling van de rupsen, het ons opleggen, zal er ook overwogen worden om in het weekend of op feestdagen te sproeien.”