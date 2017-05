Kerkhof Ellikom krijgt nieuwe look

Meeuwen-Gruitrode - De herinrichtingswerken aan het kerkhof in Ellikom schieten aardig op. "Die werken kaderen in het beleid van de gemeente om het gebruik van pesticiden drastisch te beperken", zegt Marco Goossens", schepen van openbare werken.

Momenteel wordt 94% van het openbaar domein is pesticidenvrij onderhouden. De overige 6% wordt de komende jaren stapsgewijs bereikt door onder meer de herinrichting van de kerkhoven. Het kerkhof van Wijshagen werd vorig jaar al aangepakt en nu is het kerkhof van Ellikom aan de beurt.

De technische buitendienst en ook de groendienst voeren samen dit vergroeningsproject uit. Het siergrind rondom de graven is ondertussen al weggehaald. De wandelpaden worden hersteld en grote open oppervlaktes worden nog ingezaaid met gras. Andere groenbeplanting volgt in een later stadium. De bedoeling is op een termijn van vijf jaar alle gemeentelijke kerkhoven een nieuwe groenere look te geven.



Meer info aan het burgerloket in het gemeentehuis.

RDr