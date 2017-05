Hoogmartens Wegenbouw weer familiebedrijf

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Tom Hoogmartens heeft alle aandelen van zijn bedrijf Hoogmartens Wegenbouw weer teruggekocht. De meerderheid van die aandelen was sinds 2010 in handen van Vectis Participaties. Tom Hoogmartens wordt nu ook algemeen manager, in opvolging van zijn vader Stefan. Meteen staat bij Hoogmartens de derde generatie aan het roer. Het familiebedrijf telt vandaag 55 werknemers en is goed voor een jaaromzet van circa 20 miljoen euro.

Na 7 jaar is Hoogmartens wegenbouw weer op en top een familiebedrijf. In 2010 werd de externe investeerder Vectis Participaties meerderheidsaandeelhouder. Daar bracht Tom Hoogmartens, die in 2016 nog werd uitgeroepen tot Jonge Vlaamse Aannemer voor Confederatie Bouw, nu verandering in. Hij kocht alle aandelen terug en neemt meteen ook de fakkel als General manager van zijn vader Stefan Hoogmartens over.

Het familiebedrijf is goed voor zo’n 20 miljoen euro omzet en neemt het met zijn 55 werknemers en indrukwekkend machinepark een belangrijke positie in op de Belgische en Nederlandse markten. De introductie van nieuwe technologie en evolutieve diversificatie, alsook de uitbreiding naar Nederland zijn enkele sterke strategische stappen die Tom Hoogmartens reeds genomen heeft in wat voor dit opmerkelijke familiebedrijf een nieuw tijdperk zal zijn.

Hoogmartens is gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van infrastructuurprojecten voor overheden, zorginstellingen, industriële en particuliere ondernemingen. Het familiebedrijf gaat met volle zin voor innovatie de toekomst tegemoet. Zo maken een hoogtechnologische drone en software deel uit van de instrumenten die ingezet worden voor het in kaart brengen van de staat van het wegdek en zo pro-actief onderhoud vereenvoudigen. Sinds stichter, Jaak Hoogmartens, het wegenbouwbedrijf in 1963 oprichtte in Meeuwen, en na de verhuis naar het indsutrieterrein in Opglabbeek, bleef het bedrijf gestaag groeien.