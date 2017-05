Bocholt is Kom op tegen Kanker -gemeente

Bocholt - Bocholt mag zich voortaan Kom op tegen Kanker-gemeente noemen. Burgemeester Stijn Van Baelen ontving uit handen van Marc Michils, de algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, het speciale verkeersbord dat de inspanningen van de gemeente voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker in de verf zet.

Bocholt is dit jaar middagstad voor het vierdaagse fietsevenement van deze ngo. Op 26 mei ontvangt Bocholt het peloton van 4500 renners en valt er op en ronde sportzone De Damburg van alles te beleven, er zijn optredens en animatie voor de deelnemers en de supporters. Nieuw is de dag voord e Lotgenoten. Kankerpatiënten en hun omgeving krijgen die dag daarom speciale aandacht. Lotgenoten zullen elkaar aan een stand kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en kunnen rekenen op een verwensessie. Maar liefst 286 Bocholtse vrijwilligers en 57 verenigingen zullen die dag samenwerken om de ontvangst van de fietskaravaan in goede banen te leiden. Ook het gemeentepersoneel steekt die dag vrijwillig de handen uit de mouwen. De gemeente kan daarnaast rekenen op de bereidwillige financiële steun van 68 sponsors.

Het hemelvaartweekend is het 1000 km-weekend voor Kom op tegen Kanker. Bocholt is op 26 mei gast- en middagstad en ontvangt enkele duizenden wielertoeristen en supporters. De Bocholtse organisatie scoort bij deze ngo. “Door inzet, gedrevenheid en inventiviteit. De organisatie is af en zal op 26 mei schitteren” opent Marc Michils , algemeen voorzitter van de ngo. Michils overhandigde daarna het officieel Kom op tegen Kankerbord aan burgemeester Stijn Van Baelen.

Onder de duizenden wielertoeristen tellen we heel wat Limburgse teams, waarvan ook drie uit Bocholt. “Het team ‘We gaan er voor’, neemt voor de vierde keer deel. ‘Bocholt Verroet’ en de ‘Sluistrappers’ zijn even ambitieus om deze fietsmarathon succesvol af te sluiten”, klinkt het bij burgemeester Stijn Van Baelen.

De lotgenoten, die fietsen niet mee. “Wij organiseren een babbelbox op 22 mei in De Kroon en op 26 mei staat er ook in het evenementendorp een babbelbox waar kankerpatiënten terecht kunnen voor een verwensessie en een weldoende babbel. Een heel nieuw initiatief binnen de KotK-organisatie waarmee we de kankerpatiënt een luisterend oor willen aanbieden”, zegt mede-initiatiefneemster Mia Croonen.



Ieder fietsteam heeft zo zijn redenen om deel te nemen en moet 5 000 euro bij elkaar sprokkelen om te mogen starten. De veel gehoorde reactie: we fietsen voor de vele kankerpatienten in onze omgeving en in onze familie ‘s. De drie Bocholtse teams: ‘Bogget Verroet’, ‘De Sluistrappers’ en ‘We gaan er voor’ zijn gebeten om deze vierdaagse succesvol af te sluiten.

Bocholt fietst tijdens het hemelvaartweekend de 1000 km van Kom op tegen kanker. Aan de start staan 4500 fietsers met onder meer drie Bocholtse wielerteams. Voor ‘We gaan er voor’ is het al de vierde deelname. "Het wordt zeker geen pleziertochtje, maar we gaan ook deze editie de finish halen”, zeggen Laura Swinnen en Ine Aendekerk.



Langste erehaag

Op 26 mei stopt de Kom op tegen Kanker caravaan dus in Bocholt. Die dag is Bocholt middagstad. Op de sportzone aan De Damburg wordt er dan een groot evenementendorp opgezet, met optredens en veel randanimatie. “Bocholt kan voor deze speciale dag rekenen op de hulp van 57 verenigingen, 286 vrijwilligers en de financiële steun van 68 sponsoren. We willen de langste erehaag creëren, dus iedere Limburger is die dag van harte welkom in Bocholt”, besluit schepen Jan Schrijvers.

Meer info: gemeentehuis Bocholt en sportdienst De Damburg