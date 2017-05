Abeekvallei ontdekken via nieuwe wandellussen

Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Peer - Een jaar geleden werd het nieuwe wandelgebied in de vallei van de Abeek geopend. Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt en Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland slaan opnieuw de handen in elkaar en bieden nu een nieuwe wandelkaart aan. Deze wandelkaart is beschikbaar in de toeristische kantoren van de drie gemeenten.

De ontsluiting van de Abeekvallei was eveneens een kans om het wandelaanbod te vergroten. Dit gebeurde door het uitbreiden van het bestaande wandelgebied Erpekom-Ellikom tot een wandelzone op de grondgebieden van Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt. In het nieuwe ‘Wandelgebied Abeekvallei’ kan de wandelaar kiezen tussen elf lussen die hem door de unieke biotoop van de vallei loodsen. Starten kan vanop 6 verschillende plaatsen: Peer-centrum, kerk Erpekom, Erperheide, kerk Ellikom, kerk Reppel en Breugelhoeve Grote-Brogel. De wandelafstanden variëren tussen 3,6 en 20,5 km.

Toeristisch belang

Het nieuwe wandelgebied bevindt zich niet alleen op wandelafstand van verschillende dorpskernen, het sluit ook aan bij het bestaande toeristische aanbod van de drie gemeenten. Met onder meer Center Parcs Erperheide, B&B en andere verblijfsaccommodaties in Meeuwen, Peer en Bocholt in de buurt, is naast de inwoner, ook de toerist een belangrijke gast in het nieuwe wandelgebied.

De Abeek ontspringt in de Monniksvijver op de Donderslagheide in Meeuwen en baant zich een weg over het grondgebied van Peer en Bocholt. De Abeek is één van de weinige Vlaamse beken die haar originele structuur behouden heeft. Diepe meanders met uitgeholde oevers en verschillende kwelzones, plaatsen waar het water onder druk uit de grond komt, zijn twee belangrijke kwaliteiten van deze Noord-Limburgse beekvallei. Bovendien werden er langs de oevers van de Abeek verschillende watermolens gebouwd. De oudste molens dateren van de 15de eeuw. Kortom, een unieke omgeving, een perfecte plaats voor natuurbeleving.