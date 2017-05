Een nieuwe WWW.BOCHOLT.BE

Bocholt - De eerste gemeentelijke website dateert van 2003. Na een update in 2006 en het restylen bij de invoering van de nieuwe huisstijl in 2009, is de website nu totaal vernieuwd. "Een sobere maar overzichtelijke website", zegt schepen van Informatie, Jos Claessens.

De lay-out en de indeling is aangepast en het OCMW, Toerisme en Vrije Tijd zijn in één website geïntegreerd. Via één internetadres komt men bij alle gemeentelijke informatie terecht. Deze integratie met de programma’s van o.a. de dienst Bevolking, Ruimtelijke Ordening en het secretariaat maakt de nieuwe site een stuk interactiever. Zo is het nu mogelijk om via het e-loket en je e-ID, formulieren en attesten thuis op te vragen. Via het programma Intellistamp kunnen deze attesten bovendien digitaal ondertekend worden. Zo bespaar je dus de verplaatsing naar het gemeentehuis. In een eerste fase start men met drie attesten. Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je een kaartlezer aankopen. In september en oktober zijn er infoavonden voor de senioren om hun vertrouwd te maken met het e-loket. De maand mei wordt een proefperiode. Suggestie 's, laat het weten: info@bocholt.be.