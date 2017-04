Oudsberg ontdekken met gids

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Iedere laatste zondag van de maand kan je samen met een gids de Duinengordel ontdekken. De wandeling van enkele uren door het gebied laat je de mooiste plekjes ontdekken. De gids vertelt alles wat je zou moeten weten over Duinengordel.

Heb je al ooit een herder met zijn schapen aan het werk gezien? Herder Stijn toont je vandaag tijdens een interactieve demo schapendrijven hoe hij zijn supergehoorzame herdershonden traint en een kudde schaapjes braaf bij elkaar drijft. Ideaal als uitstap met de kinderen, want aaien mag.

Oudsberg

De Oudsberg is de hoogste landduin van Vlaanderen. Het natuurreservaat onderging de laatste jaren een ‘facelift’ om het duinenlandschap van weleer te herstellen. Bovenop de Oudsberg kan je genieten van een mooi uitzicht over Duinengordel. Je moet even klimmen maar het is de moeite meer dan waard.

Startlocatie: Zavelbos, Kattebeekstraat 1 (Opoeteren), Tijdstip inschrijven: 13.45 uur

Start wandeling: stipt 14.00 uur

Deelname: € 2 per persoon (op voorhand inschrijven niet nodig);

kinderen jonger dan 12 jaar: gratis

