Opglabbeek wint trofee voor super sportieve gemeente

Opglabbeek - Voor het vierde jaar op rij mag Opglabbeek zich sportelgemeente noemen.

“Met een tweede plaats grepen we net naar de titel van sportelgemeente. Maar tijdens de week van de sportclubs behaalden we wel een van de hoofdprijzen, namelijk de trofee voor super sportieve gemeente”, vertellen Ben en Jo van de sportdienst. Sportelgemeente word je niet zomaar. “Het is een verdienste die gegeven wordt door Sport Vlaanderen (Bloso). Die zet gemeenten in de kijker die een uitzonderlijke inspanning leveren voor seniorensport. Om deze titel in de wacht te slepen, moet je voldoen aan enkele criteria. Zo moet er een samenwerking met lokale organisaties zijn en moeten er minimum twee Sportelactiviteiten georganiseerd worden”, vertellen ze bij de sportdienst. RDr