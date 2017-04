Syrisch gezin legt twintig KSA’ers te slapen

Meeuwen-Gruitrode - Zo’n 3.000 KSA’ers van over heel Vlaanderen op Joepie-tocht. Samen gingen ze op zoek naar de mysterieuze stad X. In Meeuwen kregen ze onverwacht een slaapplaats voor één nacht aangeboden bij een Syrische gezin.

Een groep van twintig KSA’ers uit Deinze kwam aan in Meeuwen waar ze een warme slaapplaats zochten in het dorpscentrum. Al snel hadden ze geluk, want in de Dorpsstraat ging de voordeur van een Syrisch gezin spontaan open. Het gezin, asielzoekers, toonde hun goed hart en legde de groep jongeren te slapen in hun woonkamer. “Dat is het minste wat we kunnen doen, vooral nadat de Belgische bevolking en de regering ons hier warm hebben ontvangen. Het is onze plicht en het is een traditie in ons land om mensen te helpen, ook zij die geen slaapplaats hebben”, vertelt Anwar Almohamad. Rdr